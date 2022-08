Massimo Brambati, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è discusso delle ultime mosse del Napoli.

“Napoli? Non parte col favore del pronostico dall’addio di Sarri. Sono arrivati tre giocatori, ma a me piacciono molto Kvaratskhelia e Kim. Ho grande stima di Spalletti, quest’anno farà molto bene. Non dimentichiamoci che è arrivato terzo, mica sesto o settimo. Capisco l’amaro in bocca per certe partite, ma non dobbiamo sminuirlo”.