Francesco Acerbi, accostato al Napoli, sarebbe molto vicino a lasciare la Lazio. La squadra biancoceleste non ha incluso nel proprio progetto il 33 ex Sassuolo che aveva già perso i rapporti con la tifoseria. Secondo quanto riporta “Il Tempo”, l’Inter avrebbe avanzato la prima offerta per l’acquisto dalla Lazio del difensore Francesco Acerbi. Offerta che però non soddisfa Lotito che chiede l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 5 milioni di euro.