Carnevale su Deulofeu: ”È un giocatore universale, nel 4-2-3-1 di Spalletti può giocare ovunque”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e osservatore dell’Udinese, è stato intervistato al programma radiofonico “Si Gonfia la Rete” su Radio Marte ed ha rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare si è soffermato su Gerard Deulofeu.

La prima domanda riguardava la trattativa Deulofeu-Napoli e l’intervistato ha risposto così: “Quando arriva Deulofeu? Il mio compito è solo quello di segnalare, non so nulla”.

Dopodiché ha parlato dell’ultima esperienza dello spagnolo e delle sue caratteristiche: “Noi quando l’abbiamo preso al Watford, due anni fa, stava facendo un campionato straordinario e il mio presidente dopo la retrocessione (NdR Watford) ha avuto l’illuminazione di portarlo ad Udine. Ha fatto un po’ di fatica ma io non avevo dubbi sul professionista, lui scende in campo per primo, si riscalda per primo… infatti il finale è stato straordinario, è arrivato ai suoi livelli di prima (Barcellona, Milan, Watford), può tranquillamente giocare nel calcio italiano”.

L’ultima domanda riguardava la compatibilità del giocatore con il 4-2-3-1 adottato da Luciano Spalletti, Andrea Carnevale ha risposto così: ”È un giocatore universale, può fare un po’ tutto: sottopunta, punta, chiaramente la sua classe gli permette di fare qualsiasi ruolo visti i colpi a effetto che ha”.