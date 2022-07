Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Dries Mertens: “Il Napoli non ha ancora salutato ufficialmente Mertens, e questo è un segnale che va preso in considerazione. Il contratto è scaduto a mezzanotte, ma anche a gennaio il belga poteva trovarsi un’altra squadra, e non mi sembra lo abbia fatto. Mi auguro che la società stia pensando ad un modo per tenerlo”.