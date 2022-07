Adnan Januzaj, calciatore di recente svincolatosi dalla Real Sociedad, è uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, che vede nel giocatore come un elemento per completare la rosa. Ma, secondo quanto riportato dal portale voetbalnieuws.be, la dirigenza azzurra non sarebbe l’unica ad avere nel mirino il ventisettenne belga. Su di lui infatti, c’è anche la Roma. In particolare, sarebbe José Mourinho, che ha una grande stima del giocatore, a volerlo nella Capitale.