IlSole24Ore, Bellinazzo:”Vi spiego perché non escludo fondi americani per il Napoli”

Marco Bellinazzo, giornalista del “IlSole24Ore”, è intervenuto nel corso di “Radio gol” parlando di come si possa prospettare un futuro americano per il Napoli:” Non escludo che un fondo americano possa interessarsi al Napoli. In questo momento, il business si sta evolvendo e molti fondi americani cercano investire nel calcio in Europa, soprattutto dopo la pandemia. In particolare, il calcio italiano offre molti guadagni e non sarei sorpreso se arrivasse un’offerta giusta per ADL.