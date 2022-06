Tuttosport – Belotti sempre più lontano dal Torino! Napoli e non solo su di lui: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Belotti pare avrebbe preso di lasciare il Torino dopo la scadenza del contratto, prevista il prossimo 30 giugno. Dopo sette stagioni in Piemonte, l’attaccante è pronto a trasferirsi in un’altra squadra italiana. Oltre al Napoli che monitora la situazione in caso di addio di Osimhen, anche Milan e Fiorentina fanno sul serio. Soprattutto i toscani, ancora alla ricerca di un valido sostituto di Vlahovic, potrebbero affondare il colpo nelle prossime settimane.