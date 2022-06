Il Milan e Zlatan Ibrahimovic staranno insieme ancora per un altro anno. Pioli ha insistito molto per non perdere il suo condottiero e ritentare l’assalto allo scudetto anche l’anno prossimo. Per “Ibracadabra” abbiamo un contratto molto ridimensionato. La durata sarà di un anno a circa due milioni di euro più eventuali bonus legati alle presenze e ai gol. Inoltre, si prospetta anche un possibile futuro in dirigenza qualora terminasse la carriera la stagione successiva.