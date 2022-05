Allan: “La vittoria della Juve sull’Inter ci distrusse mentalmente. Sul Napoli di Sarri…”

Durante la sua intervista al Corriere dello Sport, l’ex Napoli Allan ha parlato anche dello scudetto sfiorato con Sarri nel 2018. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Nel calcio viene ricordato chi vince; invece, quando si cerca un riferimento al recente passato, si parla di quella squadra. Giocavamo un calcio raffinato come nessun altro sapeva fare, avevamo una grande sintonia. Dopo la vittoria della Juventus in casa dell’Inter ci rendemmo conto che era finita perchè poi loro avevano un calendario agevole fino alla fine. Quella sera, in hotel davanti alla TV, capimmo quanto sia difficile vincere lo scudetto in Italia. A Firenze ci trovammo distrutti, senza energia…quel risultato era stato frustrante per noi”.