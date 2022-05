SportMediaset – Bernardeschi o Deulofeu, il punto sul prossimo esterno del Napoli!

L’edizione odierna di SportMediaset ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli, soffermandosi soprattutto sulla questione esterni. Gli azzurri, dopo l’addio di Lorenzo Insigne, sono alla ricerca di un nuovo calciatore che possa dare il giusto contributo al gioco proposto da Luciano Spalletti. Diverse le opzioni ed anche qualche affare da non farsi sfuggire, primo su tutti Federico Bernrdeschi. L’ex Fiorentina è in scadenza con la Juventus, ragion per cui il Napoli ci starebbe pensando seriamente dato che eviterebbe di trattare con la dirigenza piemontese. Secondo l’emittente infatti il bianco nero, al momento, sarebbe il primo nome sulla lista di Giuntoli ma manca ancora l’intesa sullo stipendio.

Se la trattativa dovesse complicarsi, il Napoli potrebbe affondare il colpo per Gerard Deulofeu. Reduce da una grande stagione con l’Udinese, lo spagnolo ha annunciato che vuole trasferirsi per giocare in Europa. Per lui però, al momento, c’è tanta concorrenza ma gli azzurri hanno da sempre apprezzato l’ex Barcellona, inoltre i buoi rapporti con la dirigenza friulana potrebbero essere un ulteriore punto a favore dei partenopei.