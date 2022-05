Insigne: “Io al Napoli nel nome di Maradona, domani sarà lo stesso! Futuro in Nazionale? Vi spiego”

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è intervenuto nella conferenza stampa prima del match tra Italia ed Argentina per dire la sua su svariati argomenti. Queste le sue parole: “Domani sarà una partita molto sentite per me! Giocheremo nel nome di Diego, così come ho fatto da sempre dato che lo ho tatuato sulla mia pelle. Da napoletano e da tifoso del Napoli sarà una partita molto sentita per me, voglio questo trofeo a tutti i costi. Sarà anche un buon modo per rialzarci dopo la disfatta contro la Macedonia, un motivo in più per fare bene.

Mi fido ciecamente di Mancini, il mister è stato da sempre molto disponibile con me ed è per questo che non ho alcuna intenzione di lasciare la Nazionale. Sono disposto a viaggiare fin quando potrò per mettermi in gioco e lottare per questi colori. Ho piena fiducia nel progetto tecnico e nei nostri giovani. Donnarumma, Tonali e Bastoni sono semplicemente eccezionali, loro saranno il futuro”.