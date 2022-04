Caressa furioso: “Cori razzisti verso Koulibaly? Non se ne può più, vi dico la mia”

Il noto giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, intervenuto attraverso il suo canale Youtube per dire la sua circa i codici razzisti di volti ha Kalidou Koulibaly in Atalanta–Napoli. Queste le sue parole: “In un periodo come quello che stiamo vivendo è inammissibile che accadano ancora certi episodi di razzismo negli stadi. Nella nostra epoca sarebbe sbagliato accusare tutta la tifoseria o la città di un gesto così becero. Abbiamo gli strumenti per individuare direttamente i precisi responsabili e prendere dei seri provvedimenti. Ho molto apprezzato il pronto intervento del sindaco di Bergamo, Ma è ora di finirla! Non se ne può più“.