Adani: “Napoli intelligente e attento! Vi svelo dove può arrivare Zanoli”

Il noto ex calciatore, Daniele Adani, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sulla prestazione del Napoli contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Zanoli è un ragazzo che può arrivare in nazionale! Non ha fatto per nulla rimpiangere l’assenza di Di Lorenzo ed anzi è stato la chiave per il primo gol del Napoli. Un ottimo triangolo con Mertens ha permesso al giovane terzino partenopeo di servire lo stesso attaccante belga che ha compiuto un movimento alla Osimhen, alle spalle dei centrali avversari. Il Napoli in questo modo, pur snaturandosi leggermente, il possesso palla infatti è molto inferiore alle medie a cui ci ha abituato la squadra di Spalletti, ha sfruttato al meglio le occasioni che l’Atalanta gli ha riservato. La partita è stata impostata molto bene da Luciano Spalletti. Con il 4-3-3 degli azzurri sono riusciti a mettere sotto scacco la dea in una partita in cui anche lo stesso Victor Osimhen, avrebbe avuto difficoltà“.