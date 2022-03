Schwoch: “Osimhen e Mertens? Sarebbero una grande coppia! Vi dico la mia sullo scudetto”

Il noto ex calciatore del Napoli, ed attuale opinionista di DAZN, Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla lotta scudetto ed il mercato. Queste le sue parole: “Per lo scudetto mancano ben nove partite, tutte fondamentali. Il Napoli non può sbagliare più nulla, anche perchè i jolly più importanti, fino ad adesso, li ha falliti tutti.

Il Maradona adesso non è un problema per il Napoli. Le squadre quando arrivano in casa degli azzurri sono più inclini a difendersi che ad attaccare. L’anno scorso gli azzurri hanno risolto le partite più intricate soprattutto con gli esterni, adesso che segnano di meno hanno avuto qualche problema in più.

Rivoluzione? Io penso che comunque si debba ripartire da alcuni pilastri. Osimhen è sicuramente uno di questi poi si dovrà capire il destino di Petagna e soprattutto di Mertens. Il belga è la storia di questo club e spero, con tutto il cuore, che possa restare ancora a lungo all’ombra del Vesuvio. Con Osimhen formerebbe un’ottima coppia, i dati di Dries parlano chiaro, può affiancare qualsiasi tipo di attaccante”.