Sportitalia, Parlato conferma: “Osimhen vuole giocare domenica!”. Le ultime!

Manuel Parlato, volto noto di Sportitalia, ha aggiornato sulle condizioni di Victor Osimhen in vista di Venezia-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Dopo l’operazione al volto, il centravanti azzurro è pronto a riprendersi il suo posto fisso in attacco ma per farlo dovrà ancora scendere in campo con la mascherina protettiva: “Osimhen sta migliorando dal punto di vista della condizione e domenica vuole giocare, quindi la possibilità di vederlo sul terreno di gioco con la mascherina è alta”.