Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è insoddisfatto del mercato di gennaio e della rosa a disposizione; il tecnico è rimasto molto deluso dao mancati innesti, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del difensore centrale.

Proprio per questo motivo, come riporta il Messaggero, per un attimo ha anche pensato alle dimissioni, anche se poi ci ha ripensato per rispetto della squadra che allena e in cui comunque crede; certo è che se solo Sarri avesse saputo che avrebbe avuto una rosa con così tante lacune, non avrebbe accettato la Lazio.

E, adesso, il rinnovo con la Lazio torna a essere in discussione, e per convincere Sarri ci vorranno delle garanzie precise.

Fonte: Il Messaggero