Victor Osimhen non vede l’ora di tornare in campo; l’attaccante nigeriano vuole soltanto tornare in campo, da titolare e ritrovare quel goal che manca in campionato dal 17 ottobre, nella gara contro il Torino, mentre in Europa League segnò 4 giorni dopo, con il Legia Varsavia.

Dunque, il nigeriano scalpita, anche perché l’infortunio all’occhio gli ha fatto perdere la Coppa d’Africa, e vuole convincere Spalletti a schierarlo titolare nella gara contro il Venezia.

I prossimi giorni saranno decisivi, ma intanto in queste due settimane ha nettamente migliorato la propria condizione, e da domenica giocherà con una maschera protettiva più leggera e comoda.

Fonte: Sky Sport.