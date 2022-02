Napoli-Inter è partita sul mercato: occhio alla programmazione

Napoli e Inter dovrebbero rappresentare il binomio sulla bocca di tutti tra qualche settimana, prossimamente le due squadre si affronteranno in un big match dal sapore di scudetto e potranno direzionare il loro campionato. Ma la partita con i neroazzurri si gioca anche sul mercato e mette al centro Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Come riporta Tuttosport, Marotta avrebbe già fatto notare ai neroverdi l’interesse per il calciatore ma gli accostamenti al Napoli non mancano. Nulla di già scritto ovviamente, il presente però richiede programmazione.