Gian Piero Gasperini è furioso dopo il pareggio contro l’Udinese in casa; infatti, il tecnico orobico è stato espulso alla fine della partita e non riesce a capire il motivo di questa decisione dell’arbitro.

Al termine del match, il tecnico si è sfogato in maniera dura contro gli arbitri in generale, accusando i fischietti di incompetenza e di non metterci la faccia sulle scelte(assurde, a suo dire), che prendono. Queste le sue parole a Dazn:ù

“Mah, fa male il pareggio perché sono due punti persi e perderli alla fine fa male, ma fa ancora più rabbia l’espulsione. In una partita in cui non c’è nessun episodio discutibile, una partita correttissima, mi hanno prima espulso e poi ammonito e ancora devo capire il motivo. Così è troppo; gli arbitri dovrebbero venire a spiegare dopo i match le loro scelte e metterci la faccia. Tra l’altro, neanche io posso parlare con loro, perché è impossibile avere un dialogo. Così è veramente troppo”.