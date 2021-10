Torna la rubrica di “Riflettori puntati”, una serie di pillole dedicata agli avversari del Napoli, sia che si tratti di campionato, sia che si tratti di Europa League e Coppa Italia.

Oggi ci occuperemo della Roma, squadra vogliosa di riscatto dopo la batosta presa in Norvegia nell’ambito della Conference League; la squadra di Mourinho avrà tutt’altra fisionomia rispetto al Bodo Glimt e lo Special One ha già annunciato che giocherà con gli stessi visti contro la Juventus.

E, tra gli uomini che giocheranno stasera, c’è ne uno che può mettere in difficoltà la difesa di Spalletti: stiamo parlando di Abraham. Nonostante la giovane età e l’eredità di Dzeko pesante da raccogliere, la punta inglese ha dimostrato di essere subito entrato nell’ambiente romano e di essere già in sintonia con i suoi compagni.

La sfida tra Abraham e Osimhen sarà un bel miss match, ma l’inglese sta dimostrando, oltre alla grande fisicità, anche una buona tecnica e una capacità di saper svariare su tutto il fronte d’attacco, aspetti in cui Osimhen è bravo ma che deve ancora affinare.

Il centravanti inglese, anche contro la Juventus, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà una coppa di difensori centrali granitica come il tandem Bonucci-Chiellini, per cui oggi potrebbe dare delle noie anche alla difesa azzurra.

Ma Abraham è solo la punta di diamante di una squadra che gioca molto bene, in cui Mourinho ha saputo rivitalizzare elementi come Pellegrini, Zaniolo e Ibanez e per ora è in linea con gli obiettivi, dato il quarto posto.

Sarà una partita ostica per gli azzurri, un vero big match, che gli azzurri dovranno affrontare al massimo, indipendentemente dal risultato che arriverà.

Finisce qui l’articolo odierno, per cui “Riflettori Puntati” torna prima della gara del Bologna.