Tuttosport – Marani: “Inter-Juve per capire chi contrasta il Napoli”

Matteo Marani, giornalista, ha rilasciato un commento a Tuttosport in cui parla del big match di stasera tra Inter e Juventus, sfida che sicuramente muoverà la parte alta della classifica. Domenica che potrebbe cambiare diversi scenari di classifica. Ecco il commento di Matteo Marani: “Derby di taglia per stabilire quali siano le rispettive speranze dentro un campionato sin qui dominato dal Napoli di Spalletti e dal Milan di Pioli. La notizia vera è che, dopo 10 anni di successi bianco-nerazzurri, nove juventini e uno interista, per la prima volta il duopolio è conteso da altri. Capiremo stanotte chi delle due ultime regine del calcio italiano è pronta a contrastare la forza di Napoli e Milan“.