Messico, Martino: “Lozano è la nostra stella, vi spiego i motivi della mancata convocazione”

Il commissario tecnico del Messico, Tata Martino, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare i motivi che lo hanno spinto a non convocare Hirving Lozano. Il Messico infatti, in queste due settimane, affronterà match importanti contro Giamaica, Panama e Costa Rica. Queste le sue parole: “Il Napoli e le restrizioni Covid non c’entrano nulla! La sua mancata convocazione è stata dovuta ad una chiara richiesta del calciatore.

Lozano ha affermato di non essere al meglio della condizione fisica. E’ solo per questo motivo che salterà gli impegni previsti con la sua nazionale“.