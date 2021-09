Sky – Ugolini: “Il Napoli punta sul rientro anticipato di Ospina, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul possibile rientro anticipato di Ospina. Queste le sue parole: “L’infortunio di Meret non lascia al Napoli altra scelta! Gli azzurri infatti hanno già avviato le pratiche burocratiche con la nazionale colombiana per anticipare il rientro di David Ospina. Al momento, tra i partenopei, filtra ottimismo ma la questione è prettamente diplomatica ed è per questo che gli azzurri non vogliono affrettare i tempi.

L’iter è già stato avviato e la partita che l’estremo difensore colombiano dovrebbe saltare è quella con il Cile. Valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali ma il match non è di quelli già decisivi“.