Ag. Rugani: “Il Napoli ha una gran difesa ma c’è stato un interessamento, vi spiego”

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla sessione di mercato appena conclusa soffermandosi soprattutto sul Napoli. Queste le sue parole: “Al momento il Napoli in difesa sta benissimo così! C’è stato un certo interessamento per Rugani ma alla fine l’affare non è andato in porto. Gli azzurri hanno cercato il mio assistito per tutelarsi in caso di partenza di Manolas. La permanenza del greco ha fermato l’affare prima ancora che cominciasse!

Adesso Daniele sta bene alla Juventus. Nonostante non sia tra le prime scelte dei bianconeri, la società piemontese ha scelto di tenerlo. La cessione di Demiral all’Atalanta è stata determinante da questo punto di vista“.