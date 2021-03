Santacroce: “Il Napoli è ancora in lotta per la Champions e si critica Gattuso? Non ha senso”

L’ex difensore azzurro Fabiano Santacroce corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc riguardo le continue critiche al tecnico azzurro: “Non capisco come mai in una settimana così importante che porterà il Napoli allo scontro diretto per la Champions in casa della Roma, si continui a parlare del futuro di Gattuso e della panchina del Napoli. Per me non ha senso. È il momento di permettere a Gattuso di lavorare in tranquillità, anche perché ha dimostrato che con il recupero di calciatori importanti, riesce a conquistare risultati prestigiosi. Secondo me merita di giocare ancora Maksimovic dopo la vittoria di Milano non muoverei niente”.