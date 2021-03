Si è appena concluso il primo tempo tra Bayern Monaco e Lazio, sul risultato di 1-0, nel ritorno degli ottavi di Champions League. I bavaresi sono passati in vantaggio grazie ad un rigore di Lewandowski, in gol anche all’andata. Non cambia molto per la squadra di Inzaghi, se non che adesso i biancocelesti hanno solo 45 minuti per realizzare quattro gol (che li porterebbero ai supplementari).