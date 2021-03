Milik: “A Napoli non sono stato trattato bene, senza giocare stavo male. Futuro alla Juve? Vi spiego”

Arkadiusz Milik sta vivendo una nuova vita calcistica con la maglia del Marsiglia. Da quando ha lasciato il Napoli a gennaio, sono già arrivati tre gol in sei partite in Ligue 1. Il polacco ha concesso un’intervista a L’Equipe, dove parla anche degli ultimi mesi all’ombra del Vesuvio. Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ brutto quando non puoi fare ciò che ami. Non giocare mi faceva stare male, vedevo altri calciatori che non avevano rinnovato ma nonostante ciò non sono stati emarginati come me. Anche in altre squadre, come ad esempio il Bayern Monaco, giocatori come Alaba non hanno voluto rinnovare eppure continuano a scendere in campo. Durante quel periodo ho sempre pensato al mio futuro, ma devo dire che la squadra e lo staff sono sempre stati gentili con me, ho ancora qualche amico lì”.

“Il Marsiglia è stato un passo indietro per la tua carriera? A Napoli non mi trovavo in una bella situazione, mi misero davanti ad una scelta: rinnovare o andare via. Avevo voglia di cambiare aria, ma la pandemia in estate non ha aiutato. A gennaio il Marsiglia ha spinto di più per avermi e pensavo fosse un’ottima opportunità, così come penso che siano un grande club”.

“Aspettare l’estate per andare in club di livello più alto? Sì, avrei potuto farlo, sarei andato in scadenza. Ma non avrei resistito un anno senza giocare”.

“Juventus? Voglio giocare nei top club, ma ora penso soltanto al Marsiglia. Ho cominciato a giocare a calcio a 17 anni, oggi ne ho 27 e sono un altro calciatore. Ma voglio crescere ancora per giocare ad alti livelli”.

“I miei idoli? Il primo è stato Thierry Henry, quando giocava nell’Arsenal. Ho seguito anche Cristiano Ronaldo al Manchester United, ma ammiro anche altri campioni come LeBron James, anche per quanto riguarda la vita che conducono fuori dal campo; ma anche perchè essere fenomenali come lui all’età di 36 anni è una cosa straordinaria. Secondo me la chiave sta nel volersi migliorare sempre, a qualsiasi età, e nell’amare il proprio sport”.