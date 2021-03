De Maggio: “Sarri non voleva neanche sentire il nome di ADL! Ora invece…”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione odierna Radio Goal, riguardo il futuro del tecnico azzurro: “Ho una notizia da darvi, riguarda Maurizio Sarri ed Aurelio De Laurentiis. C’era gran gelo tra i due, al punto che, se parlavi del patron del Napoli in presenza di Sarri, il tecnico non era contentissimo. Ora, però, qualcosa è cambiato: non possiamo dire che ci sia stato un disgelo, ma i due si sono sentiti. Lo ribadisco: ciò non significa che Sarri verrà di nuovo a Napoli o che De Laurentiis gli abbia proposto la panchina di Fuorigrotta, ma che c’è un piccolo disgelo al momento. Ad onor del vero a anche detto che Aurelio De Laurentiis ha altre due o tre ipotesi al vaglio: Vincenzo Italiano dello Spezia ed Ivan Juric dell’Hellas Verona. Sarri sarebbe disponibile a tornare, ma il presidente pensa concretamente a queste due ipotesi alternative. Nel Napoli è nato un patto Champions tra Gennaro Gattuso e la squadra. La Juventus sognava di vincerla e non potrà farlo. La partita di ieri, vinta dai bianconeri, poi usciti dalla coppa, ha davvero dell’incredibile: dopo un primo tempo inguardabile, i bianconeri hanno rimesso in piedi la squadra, si sono ritrovati con un uomo in più, hanno segnato, hanno subito il 2-2, sono andati ai supplementari e alla fine non gli è bastato vincere per 3-2 per passare il turno”.