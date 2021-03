Champions – Le formazioni ufficiali di PSG-Barça e Liverpool-Lipsia

Altre due partite valide per gli ottavi di ritorno di Champions League sono pronte a disputarsi questa sera alle ore 21. Occhi puntati sul match tra PSG e Barcellona, dopo la sonora sconfitta casalinga per 1-4 dei blaugrana all’andata. Molti sognano una rimonta come il 6-1 di qualche anno fa, ma per Messi e compagni ci vorrà qualcosa in più di un’impresa contro la squadra della stella francese Kylian Mbappè. L’altra sfida metterà di fronte, sul campo neutro della Puskas Arena, Liverpool e Lipsia, reduci dallo 0-2 in favore dei Reds nella gara d’andata. Ecco le varie formazioni ufficiali:

PSG-Barcellona

Psg (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembé, Kurzawa; Gueyé, Verratti, Paredes; Draxler, Icardi, Mbappé.

Barcellona (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembélé.

Liverpool-Lipsia

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Phillips, Wijnaldum, Thiago; Salah, Jota, Mané.

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano; Adams, Kampl, Sabitzer, Haidara; Olmo, Nkunku; Poulsen.