Ottavio Bianchi: “Questo campionato è strano. Ritorno di Sarri possibile? Vi spiego”

Ottavio Bianchi, storico ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra e non solo. Queste le sue dichiarazioni:

“In questo periodo tutti top club europei stanno avendo problemi. Questa stagione è strana, anche una squadra piccola ma ben organizzata avrebbe potuto ambire allo scudetto. L’Inter è la favorita al momento, ma potrebbe essere sorpassata da un momento all’altro, perdendo tutte le speranze”.

Su Sarri “Per far sì che Sarri torni a Napoli, andrebbero definiti un piano e degli obiettivi ben precisi. Non lo conosco, ma posso dire che non è mai facile ritornare in una squadra. Così come non è facile allenare in questo periodo, ma tuttavia ci sono staff competenti e ben attrezzati. Prima invece era diverso., c’era bisogno di organizzare allenamenti per giovani e vecchi, e anche per i coloro che rientravano da un infortunio”.