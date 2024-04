Durante l’intervista a Dazn, Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha così parlato della coppia Osimhen-Kwara: “Madre natura ha dato loro qualità sopra la media; io sto addosso per far capire che il calcio è anche altro, ma sono fantastici, è un piacere allenarli per qualità tecniche e fisiche. Possono vincere il Pallone d’oro? Per me sì, possono migliorare ancora tanto, qualcosa manca ma sta a loro”.