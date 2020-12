Ieri, nella squadra dell’Az Alkmaar, un giovane centrocampista, nonchè capitano degli olandesi, ha impressionato tutti, tanto che, alla fine della gara, era il migliore tra tutti i centrocampisti in campo, nonostante il rigore sbagliato.

L’Az è una squadra capace di lanciare e far crescere molti talenti, e sicuramente Koopmeiners è un gran talento; a proposito del suo futuro, il suo agente ha parlato ai microfoni di “Radio Marte”. Queste le sue parole:

“Ho conosciuto Koopmeiners a 16 anni e ogni giorno lavora al massimo per migliorarsi, è un grande professionista e un grande leader”.

Poi, su un ipotetico futuro a Napoli, ha detto:

“Gli piace molto l’Italia e la Serie A è un grande campionato. Non mi sorprenderebbe se il Napoli fosse interessato, è un calciatore ideale per loro. Già in passato ho saputo da alcuni intermediari che Giuntoli era interessato a lui e ciò ci fa piacere: guardate il centrocampo del Napoli! Se gli azzurri chiamassero, firmeremmo subito“