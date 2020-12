Il Napoli giocherà contro la Real Sociedad nella partita decisiva e per gli azzurri sarà importante il pareggio, per passare, mentre la vittoria potrebbe garantire il primo posto della squadra e la possibilità di avere dei sedicesimi più facili.

Per fortuna degli azzurri, la Real Sociedad non avrà a disposizione contro gli azzurri un grande talento come Mikel Oyarzabal, che si è fatto male contro il Rijeka, dove si è procurato una lesione muscolare di primo grado.

Ancora incerti i tempi di recupero, ma di sicuro salterà la gara contro il Napoli.