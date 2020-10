Intervenuto durante il Festival de Il Foglio, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato così del vaccino per il Coronavirus:

“Vaccino? Speriamo di averlo a dicembre, ma in ogni caso ogni paese ne riceverà soltanto qualche milione di dose. Per tale motivo, bisognerà stabilire un piano condiviso a livello europeo per sostenere prima le fasce più deboli. Eventualmente gli effetti del vaccino si vedrebbero in primavera, quando presumibilmente le dosi saranno a disposizione di tutti”.