Sky, Di Marzio: “Incontro tra ADL, Giuntoli e Gattuso. Cresce la fiducia per il rinnovo dell’allenatore! I dettagli”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, sul sito gianlucadimarzio.com ha svelato nuovi particolari sul rinnovo di Gattuso: “In casa Napoli si discute del rinnovo di Gattuso. L’allenatore ha un altro anno di contratto, in scadenza a giugno 2021, e le parti stanno valutando di prolungare il rapporto. Oggi a Castel Volturno si è svolto un pranzo tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e lo stesso Gattuso. Cresce la fiducia per il rinnovo del contratto. L’intesa potrebbe arrivare in base a un accordo biennale. Dunque un progetto a lungo termine per Gattuso e il Napoli, con il nuovo contratto dell’allenatore in scadenza nel 2023. Si lavora sulle clausola da inserire nel contratto, ma le parti hanno scelto di venirsi incontro per evitare intoppi”.