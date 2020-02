L’ex centrocampista dell’Inter, oggi in forza al Valencia, Geoffrey Kongdobia, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per affrontare il tema del razzismo: “In Spagna, devo essere sincero, non ho assistito a certi episodi. In Italia invece si! Ero più giovane sicuramente e non sapevo come rispondere adesso ho preso una decisione. Se dovesse capitarmi di nuovo infatti, lascerò il campo. E’ ora di farla finita con i lamenti! Chi è vittima di razzismo deve farsi sentire, non mi interessa se è una partita di Champions League o il match con il Real Madrid solo questa azione creerebbe tanto scalpore da far arrivare un messaggio chiaro a tutti“.