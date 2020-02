Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Paolo Del Genio ha parlato del momento di Mertens e del suo rinnovo. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Dries ha molte offerte e la sua richiesta per il rinnovo è alta: se arrivasse un’offerta molto importante, credo che il belga andrà via; mi auguro che si creino i pressuposti affinchè Ciro rinnovi, anche perchè sostituire uno come lui è quasi impossibile. Basta pensare che gli mancano soli 2 goal per essere il miglior marcatore di questa squadra e, se consideriamo che non è stato sempre titolare, questo è un grandissimo risultato”.