In Spagna è scoppiato un BARCAGATE: come riporta l’emittente spagnola Cadena Ser, una nuova crisi sta investendo la società catalana e il suo presidente Bartomeu.

Tutto è iniziato domenica: nel corso di un trasmissione dell’emittente spagnola, alcuni giornalisti hanno denunciato la collaborazione tra la società e l’azienda ” I3 Ventures” volta ascreditare alcuni giocatori agli occhi dei tifosi: stando alle voci, il presidente Bartomeu avrebbe pagato 1 milione di euro a questa società per migliorare la reputazione del presidente e della giunta e per screditare alcuni calciatori”ingombranti”, gestendo i loro account: i profili social interessati sono quelli di Messi, Piquè, Xavi e Guardiola, nonchè quelli degli avversari di Bartomeu alla presidenza del club catalno.

La società aveva respinto queste voci e in una nota aveva ammesso di collaborare con la società, ma solo per migliorae le pagine social del clun e non per controllare i profili social dei calciatori; ma, ieri sera, l’emittente spagnola ha pubblicato un dossier di 36 pagine dove sarebb confermata la voce che la società vuole screditare i suoi stessi giocatori agli occhi dei tifosi e sostiene che i soldi usati per pagare l’impresa vengono dalla contabilità dei blaugrana.

La risposta del presidente Bartomeu è arrivata stamattina, dove ha annunciato di aver interrotto la collaborazione con la società “I3 Ventures” e ha rigettato le voci di un suo programma per screditare gli uomini simbolo blaugrana: queste parole sono state ripetute anche alla squadre e agli azionisti, dove nessuno sapeva delle mosse del presidente.

In attesa delle azioni legali, in casa Barca sono preoccupati che questo caso allontani sempre di più Messi dal Barcellona a fine anno.