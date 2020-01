Lazio, Inzaghi: “Napoli grande squadra, sarà match intenso. Su Luis Alberto…”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida di Coppa Italia contro il Napoli ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. Andremo al San Paolo per passare il turno. Mi aspetto una gara intensa e decisa da episodi. Devo valutare alcuni recuperi dei miei ragazzi. Per domani convocherò tutti tranne Lukaku, Marusic e Luis Alberto. Formazione? Valuterò la condizione dei calciatori, in questa settimana sfideremo Napoli e Roma, dobbiamo preparare al meglio il match perché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia”.