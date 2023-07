Chi è Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli

Con un tweet nel pomeriggio il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo ds del Napoli. La carica è stata affidata a Mauro Meluso, scopriamo chi è:

Classe 1965 e cosentino, Meluso è stato parte del mondo del calcio come attaccante di Lazio, Cremonese, Salernitana, Monopoli, Foggia, Casarano, Messina, Fermana. Poi ha scelto di ripartire dal ruolo di direttore sportivo, lavorando per Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Fondamentale l’approdo ed il triennio a Frosinone prima del ritorno a casa sua, il Cosenza. Le ultime due esperienze sono state per lui le più importanti. Dal 2016 al 2019 è ds del Lecce, in Serie C, e con le sue qualità e i suoi colpi aiuta i salentini a raggiungere la Serie A. Quattro anni fa l’arrivo nello Spezia che accompagnerà in massima serie e alla prima storica salvezza a maggio del 2021 prima di restare fermo due anni. Oggi nuovo direttore sportivo del Napoli.