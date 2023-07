Maddaloni: “Scoprii Kim nel 2019: ora non è sostituibile”

L’ex scopritore di Kim Min-Jae, Massimiliano Maddaloni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del difensore coreano. Ecco cosa ne pensa:

“Kim? Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo già nel 2019. Quando contattai Giuntoli per dirgli di prenderlo: quando vedi qualità in prospettiva, lui le aveva e aveva caratteristiche particolari che l’hanno reso uno dei centrali più forti al mondo. Mi dispiacerebbe se dopo Kim andasse via anche Osimhen, sono due giocatori molto particolari e difficili da sostituire, è vero che lo scorso anno il Napoli ha cambiato giocatori importanti, però non è facile trovarne simili sul mercato”.