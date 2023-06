Rudi Garcia: carriera e caratteristiche di gioco. Alla scoperta del nuovo mister azzurro

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio da parte di De Laurentiis è ormai arrivato da giorni ed il mister si è già presentato sui social ai tifosi, prima dell’ufficiale conferenza stampa di presentazione di lunedì. Andiamo quindi a scoprire caratteristiche di gioco e carriera del mister del Napoli. Tatticamente parlando, il gioco di Rudi Garcia è simile a quello di Spalletti: 4-3-3 o 4-2-3-1 con gli esterni molto larghi, possesso palla ed ottimo fraseggio in fase di impostazione e di uscita. Caratteristiche che lo renderebbero quindi un possibile ottimo successore di Spalletti, anche considerando la rosa ancora a disposizione.

La carriera da allenatore di Rudi parte dal Saint-Etienne, prima da collaboratore tecnico e poi da mister. Dal 2002 al 2008 allena Digione e Le Mans, poi approda al Lille dove vince il “Double”: Coppa di Francia e Ligue 1, diventando il settimo miglior allenatore al mondo. Nel 2013 viene annunciato come nuovo tecnico della Roma, con i giallorossi raggiunge per due volte in tre anni il secondo posto in campionato. Rudi torna poi in Francia, prima al Marsiglia (dove arriva in finale di Europa League) e poi al Lione (dove elimina consecutivamente Juventus e Manchester City in Champions League). Dopo una stagione fermo, nel giugno del 2022 diventa l’allenatore dell’Al-Nassr: secondo posto in classifica ed esperienza che termina dopo meno di un anno, prima di arrivare il 15 giugno 2023 al Napoli.