Il Mattino – Raspadori guiderà l’attacco dell’Italia contro l’Olanda

Giacomo Raspadori tornerà a guidare l’attacco dell’Italia dal 1′, stasera, contro l’Olanda.

L’attaccante del Napoli avrà una grande occasione per ritrovare il feeling con il goal, che con la Nazionale non è quasi mai mancato a dire il vero. Ecco quanto è stato sottolineato stamane da Il Mattino: “Stasera tocca a lui. Contro la Spagna sembrava destinato a partire dall’inizio, ma Giacomo Raspadori non ha giocato nemmeno un minuto. Ovvio che quella di oggi contro l’Olanda diventa la sua occasione. Sì, perché Mancini non ha mai negato la sua stima per il giovane attaccante del Napoli, ma adesso è il momento di ricambiare la fiducia. In Nazionale non ha mai tradito: debuttò due anni fa, in amichevole pre-Euro contro la Repubblica Ceca, e da allora 17 partite e 5 gol”.