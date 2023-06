Koulibaly ricorda Napoli: “Che atmosfera al Maradona, i tifosi sono fantastici”

Durante un’intervista ai microfoni di “GOAL”, Kalidou Koulibaly ha parlato del Napoli e del suo amore per il Maradona. Il centrale del Chelsea ha raccontato l’atmosfera all’interno dello stadio, ricordando anche l’affetto e la calorosità dei tifosi azzurri.

Ecco le sue parole: “Il miglior stadio in cui io abbia mai giocato è il Maradona di Napoli, perché l’atmosfera è fantastica, i tifosi sono strabilianti. Basta solo andare allo stadio e sentire l’atmosfera per capire perché sono rimasto lì per 8 anni. Il Maradona è lo stadio più rumoroso che abbia mai visto, durante l’inno della Champions League si sentono i tifosi, si sente tutta la città ferma per guardare la partita”.