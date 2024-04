De Rossi: “Ndicka sta bene, avrà un bel duello da affrontare domani, quello di Napoli sarà un campo ostile”

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi non ha tenuto la solita conferenza pre partita prima della sfida col Napoli di domani sera, ma ha parlato ai canali ufficiali della Roma. Tra gli argomenti trattati anche la presenza in campo di Evan Ndicka, che ha recuperato dopo il brutto spavento rimediato nella sfida con l’Udinese, e dell’ambiente infuocato del Maradona. Queste le sue parole: “C’è sempre questa forte rivalità con il Napoli, nel giorno dell’addio avevo fatto una battuta dicendo che mi sarebbero mancati sia i miei tifosi che quelli avversari, come quelli del Napoli perché non passavo mai indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo per la loro squadra, ma la sosterranno. Sarà un campo ostile, ma lo abbiamo fatto anche in Europa in molte circostanze. Ndicka sta bene, si è allenato e ha fatto capire soprattutto attraverso le parole di sentirsi benissimo, non ha paura dei contrasti e degli scontri, è tornato al 100% giocatore. Domani sia lui che Mancini avranno un bel duello contro Osimhen. che è ad oggi uno degli attaccanti più forti al mondo. Saremmo pronti a fare a meno di uno forte come Paredes in mezzo al campo”.