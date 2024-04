Napoli-Roma, gli azzurri primeggiano nelle statistiche! I dettagli

Domani al Maradona il Napoli sfiderà la Roma. Si ci dovrebbe attendere il tutto esaurito, anche se resta il dubbio: sui social c’è chi giura di buttare il biglietto o l’abbonamento e disertare. Vedremo se trionferà la ragione o il sentimento per i colori azzurri.

Intanto, la SSC Napoli ha pubblicato le statistiche dei precedenti della sfida contro la Roma sul suo profilo X. “Il Derby del Sole va in scena al Maradona domenica alle 18:00”, spiegano gli azzurri nel tweet. Sorride il Napoli nelle statistiche: in casa, i giallorossi portano bene con 15 vittorie contro le loro 9. Corposo il numero dei pareggi, 12. L’ultimo confronto riporta alla mente un Napoli affamato, che non si è mai arreso: 2-1 con il gol di Simeone all’ultimo respiro con un gol meraviglioso. Senza farsi spaventare dal pareggio di pochi minuti prima. Ad ogni modo, Napoli-Roma è una delle sfide più sentite del nostro campionato e, soprattutto per il periodo difficile, vincere è fondamentale.