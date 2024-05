L’Atalanta fa la storia! Battuto il Leverkusen degli invincibili e Gasp alza la Coppa

L’Atalanta trionfa in Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen in finale, vincendo il titolo per la prima volta nella loro storia. Il primo tempo lo decide Lookman, con una doppietta di rapina e di bellezza che vale il 2-0 alla fine del primo tempo. Il Leverkusen stasera sembra ingoffato e asfissiato dal pressing avversario, mentre l’Atalanta corre, lotta e suda su qualsiasi pallone. I nerazzurri concludono la pratica col 3-0 sempre di un favoloso Lookman, di sicuro il man of match della finale.