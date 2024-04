Marolda: “Meret via, ma Caprile non sarà titolare. Arriverà un portiere dal mercato”

Francesco Marolda, intervenuto a Televomero, ha analizzato la situazione riguardante i portieri in casa Napoli. Infatti, quasi sicuramente, a meno di capovolgimenti inaspettati, le strade del club campano e di Alex Meret si divideranno a fine stagione. Il giornalista napoletano ha analizzato diverse ipotesi.

Ecco le sue parole: “Elia Caprile non sarà il portiere titolare del Napoli. Qualora l’attuale estremo difensore dell’Empoli restasse in azzurro, si limiterebbe a fare il secondo. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di acquistare un portiere titolare in vista della prossima stagione”.