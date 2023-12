IL VECCHIO O IL NUOVO – IL CONFRONTO Politano vs Lindstrom

Dopo addio in estate di Hirving Lozano, ritornato al PSV Eindhoven, la fascia destra offensiva del Napoli è stata presa in braccio da un Matteo Politano che ha fatto un inizio di campionato sorprendente, in campionato con 5 gol (superando i gol della stagione 2023 e 2022) ed 3 assist. nonostante l’esplusione subita per condotta violenta contro la Roma, non si può negare che sta facendo una grande stagione. considerando che il nuovo arrivato, il danese Jesper Lindstrom sta faticando non poco. Arrivato dall’Eintracht Francoforte per 25 milioni di euro sta trovando non poca difficoltà in questa stagione con gli azzurri, non è stato molto considerato sia da Garcia che da Mazzarri che non sono riusciti a trovargli una collocazione, 12 partite giocate, la maggior parte da subentrante con un totale complessivo di 258 minuti giocati con 17 minuti di media, e le poche partite giocate non hanno reso positivamente. unici alibi che può aggrapparsi che il Danese deve ancora ambientarsi a pieno al nostro campionato, ma dobbiamo considerare che non è un esterno puro visto la sua passata esperienza con Eintracht Francoforte, le 80 partite giocate dal danese, 59 sono da trequartista.

I numeri alla mano parlano chiaro Matteo Politano sta meritando di essere il titolare fisso in questa stagione.