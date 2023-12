Peggiori partite del Napoli nel 2023. Al quarto posto: Napoli-Inter 0-3

La prima partita in casa di Walter Mazzarri non è stata idilliaca: il suo Napoli infatti ha perso contro l’Inter, sempre più padrona del campionato. Nonostante un buon primo tempo , condizionato anche da presunti errori arbitrali, il Napoli non riesce ad imporsi. L’inter passa in vantaggio con goal di Calhanoglou. L’azione però era stata viziata da un presunto fallo di Lautaro Martinez su Lobotka. Nel secondo tempo dominio totale dell’Inter che trova il goal dello 0-2 con Barella e lo 0-3. Da segnalare anche un presunto calcio di rigore per il Napoli non assegnato da Massa per possibile fallo su Osimhen.